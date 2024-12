Popsophia: Berardinelli, 'Studiamo location adatte per 2025'

Il successo registrato quest'anno da Popsophia, il Festival di Lucrezia Ercoli sbarcato ad Ancona per la prima volta nel marzo scorso, "suggerisce una riflessione, "insieme alla collega assessore alla cultura, Anna Maria Bertini e al sindaco Daniele Silvetti, ma anche alla famiglia Ercoli", per la scelta delle future location che la ospiteranno". Perchè i "tanti cittadini di Ancona e i molti turisti arrivati da altre regioni, possano trovare spazi adeguati per godersi gli spettacoli nel modo più agevole". Ne è convinto l'assessore al turismo, Daniele Berardinelli, che guarda al 2025 anche con un occhio rivolto al richiamo turistico che questi spettacoli ha promosso e ritiene che sarebbe interessante "distribuire le date degli eventi in diversi periodi dell'anno così da avere a disposizione spazi esterni, ma anche interni, in grado di accogliere centinaia di appassionati e allo stesso tempo sia suggestivo".

Berardinelli pensa soprattutto 'al teatro delle Muse, per periodi più freddi e l'Arena sul mare nel periodo più caldo, in accordo con l'autorità portuale, come avvenuto con UlisseFest" oltre evidentemente anche "all'anfiteatro romano riaperto quest'anno che che tanto entusiasmo ha riscosso".

Tutto "da valutare e da decidere anche assieme agli operatori del settore, perchè - spiega all'ANSA - ad Ancona le location non mancano, tra queste certamente la Mole Vanvitelliana che una volta conclusi i lavori di ristrutturazione può offrire un prestigioso spazio anche nel cortile interno". E pensando all'accoglienza dei turisti richiamati dalla kermess l'assessore pensa anche 'pacchetti' che "insieme alla prenotazione degli spettacoli (che sono gratuiti, ndr) abbinino la prenotazione degli alberghi".



