Ordine degli Psicologi Marche, 169 i nuovi iscritti

Nell'ultimo anno sono 169 i giovani ufficialmente entrati nell'Ordine degli Psicologi, accolti mercoledì scorso con una cerimonia nel Salone delle Feste del Teatro delle Muse di Ancona.

Per l'occasione, la presidente dell'Ordine marchigiano, Katia Marilungo, e la consigliera e segretaria, Federica Guercio, insieme al coordinatore commissione cultura, Aquilino Calce, hanno consegnato loro la pergamena che segna ufficialmente l'ingresso nell'albo. L'evento era dedicato anche ai 57 professionisti con 30 anni di attività, che hanno ricevuto un attestato di benemerenza.

"Vedere nuove persone entrare nel nostro Ordine è sempre motivo di vanto e orgoglio — è il commento di Marilungo — La loro emozione ci commuove. L'invito che faccio loro è di inseguire le proprie passioni, i sogni, le inclinazioni personali e, al tempo stesso, lavorare sempre con etica e rispetto del codice deontologico".

Dei 169 neo psicologi, 142 sono donne e 27 uomini. Ben 51 arrivano dalla provincia di Ancona e altrettanti da quella di Pesaro Urbino. Ventisette provengono dal Maceratese, 26 dall'Ascolano e 14 da dalla provincia di Fermo. Altri 4 sono residenti fuori regione. Sono ad oggi 3.079 gli iscritti complessivi all'Ordine degli Psicologi delle Marche, di cui 2.614 donne e 465 uomini. La più giovane new entry è Asya Ubaldi, nata nel 2000, che ha letto per tutti l'impegno solenne della professione di psicologo.

"È stato come vedere degli atleti di una staffetta che si scambiano il testimone — conclude la presidente Marilungo — Una sorta di passaggio che noi senior abbiamo voluto fare con i più giovani, per mostrare i sacrifici e l'impegno profusi da sempre per la nostra professione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA