Controlli carabinieri maceratese, multe, sequestri e denunce

Undici pattuglie dispiegate sul territorio del maceratese, che hanno controllato alcuni esercizi pubblici, 31 obiettivi sensibili, 42 veicoli, identificato 64 persone, di cui 15 straniere, fra le quali 21 sono risultate gravate da precedenti di polizia. Sono state elevate 5 sanzione per violazioni al codice della strada, con il ritiro di una patente di guida e di 2 documenti di circolazione, nonché con il sequestro di 2 mezzi, privi di copertura assicurativa obbligatoria. Questi i risultati del servizio di controllo del territorio messo in atto nel pomeriggio di ieri dalla Compagnia Carabinieri di Macerata con la sinergica azione delle 11 Stazioni di competenza e del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari di quest'ultima hanno controllato un 50enne, residente nel capoluogo, che, mentre era alla guida della sua autovettura nella frazione Sforzacosta, è stato riscontrato positivo all'esame dell'etilometro, con un tasso alcolemico pari a 1,03 g/l, che pertanto è stato deferito all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida.



