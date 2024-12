Pugilato anconetano, vicesindaco premia Salerno e Occhinero

Per i risultati raggiunti di recente, i pugili Tamara Salerno e Mattia Occhinero sono stati premiati in Comune ad Ancona dal vicesindaco con delega allo Sport Giovanni Zinni. Entrambi, allenati da Marco Cappellini, sono tesserati Upa (Unione Pugilistica Anconetana), società sportiva che ha ricevuto la storica bandiera della città dorica come simbolo di riconoscimento per l'impegno e la passione dedicati allo sport.

Tamara Salerno, appena 14enne, ricorda il Comune, si è classificata al secondo posto ai Campionati italiani di Pugilato per la sua categoria a Giulianova, sfiorando il primo posto per appena un punto; lo scorso ottobre, al Palacasali di Ancona, Mattia Occhinero, 25 anni, ha ottenuto il titolo internazionale WBC del Mediterraneo di Pugilato, ultimo successo di un gà nutrito palmares da atleta professionista".

"Il pugilato anconetano è in forma, ce lo confermano ben due risultati: uno dal settore giovanile con Tamara Salerno e uno dalla categoria senior con Mattia Occhinero; - commenta Zinni - insieme hanno portato titoli nazionali e internazionali ad Ancona, città che in termini di pubblico ha risposto bene agli eventi che si sono finora tenuti".

Sul tavolo delle premiazioni le due cinture vinte da Mattia Occhinero, che commenta: "Anche se abbiamo portato a casa due cinture, da atleti non possiamo fermarci sotto le feste, infatti anche durante le festività continueremo ad allenarci per arrivare al massimo della forma ai prossimi appuntamenti sportivi". Dello stesso avviso la giovane Salerno, che si è avvicinata al mondo del pugilato da soli tre anni e che sfrutterà il periodo natalizio per continuare ad allenarsi: "ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino nella delicata fase della preparazione in vista del campionato", ha detto prima della consegna di pergamene e gagliardetti.

Il primo evento pugilistico in provincia del 2025 si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 19 al Palabaldinelli di Osimo, dove Occhinero sarà impegnato con una serie da 6 riprese, per tenersi in forma in vista dell'eventuale fase europea nel periodo primaverile; in quella stessa serata si disputeranno 4 match professionisti.

"La nostra è una regione vivace dal punto di vista sportivo - ha commentato il presidente Coni Marche Fabio Luna - e, in particolare nel pugilato, abbiamo riscontrato un trend di crescita, in termini di numeri e di qualità; non ultimo si è registrato recentemente un incremento di iscrizioni femminili, probabilmente alla luce di un'attenzione maggiore verso i corsi di autodifesa rivolti alle donne".

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche i consiglieri Enzo Giancamilli e Daniele Tagliacozzo di Panathlon Marche ed il presidente Società Sportiva Upa Antonio Occhinero.





