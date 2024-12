Polizia arresta un 43enne con oltre mezzo chilo cocaina

Aveva 519,70 grammi di cocaina e 8,84 grammi di hascisc, oltre che ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, denaro contante provento dell'attività illecita e telefoni cellulari. In manette un tunisino di 43 anni già pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e contro la persona, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ad effettuare l'arresto, nella tarda serata di ieri, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Macerata, unitamente a quelli del Commissariato di Pubblica sicurezza di Civitanova Marche. L'uomo era solito incontrare i suoi clienti nei bar e nei locali del centro di Civitanova Marche. Grazie all'intensificazione di mirati servizi di controllo del territorio, gli uomini della Polizia di Stato, hanno portato a termine questa importante attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso il Carcere di Montacuto ad Ancona a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



