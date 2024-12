Guest star per Capodanno ad Ancona la cantante Natalie Imbruglia

Non sarà Alex Britti, impegnato in una trasmissione televisiva nazionale, la guest star in piazza Pertini per festeggiare il Capodanno ad Ancona, ma la cantante australiana-britannica Natalie Imbruglia. Il cambiamento last minute è stato annunciato dal Comune di Ancona.

"Il Capodanno di Ancona diventa internazionale grazie a una guest star che nelle ultime ore ha confermato la propria presenza sul palco di piazza Pertini - scrive l'amministrazione -. Al termine di un anno ricco di grandi eventi, l'attesissimo concerto di Capodanno 2024 con un cambiamento last minute promette di regalare una serata indimenticabile. Sarà Natalie Imbruglia a celebrare l'arrivo del 2025 insieme con gli anconetani e con tutte le persone che saranno nel capoluogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio".

"Tra le artiste pop più amate, - scrive il Comune - l'interprete di Shiver e di altri successi mondiali ha conquistato i cuori del pubblico internazionale per la prima volta con la sua cover di successo della iconica canzone Torn.

Da allora ha pubblicato sei album in studio e, nel 2021, ha fatto un ritorno trionfale con il suo album acclamato dalla critica e entrato nella Top 10, Firebird. Natalie Imbruglia ha vinto 8 ARIA Awards, 2 Brit Awards, un Billboard Music Award e ha ricevuto tre nomination ai Grammy. Più di recente ha prestato il suo volto per un cameo nell'episodio finale della storica serie Neighbours e ha vinto la terza edizione della versione britannica di The Masked Singer".

"Siamo felicissimi di comunicare questa notizia - afferma l'assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. Con questa ospite internazionale contribuiamo a dare una dimensione sempre più centrale ed attrattiva alla città di Ancona. Questo concerto impreziosisce ancora di più il programma di una serata che punta a essere una delle più interessanti del centro Italia".

"Non sarà più sul palco, invece, Alex Britti, - spiega il Comune - che ha comunicato all'organizzazione la propria intenzione di partecipare a una trasmissione televisiva nazionale (facoltà prevista dal contratto) e quindi l'impossibilità a essere presente ad Ancona".

Il concerto in piazza Pertini, ricorda l'amministrazione comunale, "sarà a ingresso libero ed è già in movimento la macchina della comunicazione del Comune per annunciare la presenza di Natalie Imbruglia con affissioni in tutta la regione e oltre e con una campagna social dedicata. L'intero programma sarà presentato nei prossimi giorni con una conferenza stampa in Comune".



