Furti a catena, Carabinieri arrestano due stranieri

Doppio arresto a Jesi per furto continuato aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Due cittadini stranieri, un 32enne e un 22enne, sono stati presi ieri mattina dai Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi, intervenuti su segnalazione di un giovane, ospite di una struttura di accoglienza della città, che aveva messo in fuga i due dopo averli sorpresi a rovistare nel proprio zainetto. Pochi minuti dopo una seconda segnalazione per un furto avvenuto all'interno di un'attività commerciale nell'area del mercato comunale; ai militari giunti sul posto, il titolare ha raccontato di aver subito da parte di due soggetti il furto di borsa e portafogli con denaro, documenti e due tessere bancomat.

Nel corso dell'esposizione dei fatti, il commerciante ha ricevuto un avviso sul proprio cellulare in ordine a due transazioni effettuate mediante l'utilizzo del proprio bancomat.

I carabinieri si sono così precipitati in una tabaccheria poco distante, dove erano effettuate le transazioni, ed hanno individuato i due che si allontanavano di corsa. Durante la fuga, uno degli stranieri ha lanciato a terra il bancomat, ma è stato comunque bloccato e la tessera recuperata.

Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto anche il secondo bancomat oltre a due bottiglie di vodka, queste ultime asportate, come emerso da successivi accertamenti, in un supermercato poco distante.

La refurtiva è stata restituita, ed i due sono stati arrestati in flagranza di reato. Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto ed applicato ad entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ancona.





