Comandante Fiamme Gialle Marche visita la compagnia di Urbino

Il comandante regionale della guardia di finanza per le Marche, generale Nicola Altiero, ha fatto visita alla compagnia di Urbino.

Ad accogliere il generale è stato il comandante della compagnia Pietro Cesarano, poi un breve saluto al personale del reparto. In seguito il capitano Cesarano ha illustrato le principali attività operative dalla compagnia e quelle in corso.

Affrontato anche il tema della gestione del personale, della logistica e il contesto socio-economico. Il generale Altiero ha poi ringraziato la compagnia di Urbino per il loro impegno e la loro dedizione, esortandoli a proseguire nel loro lavoro, in particolare contro l'illegalità economico-finanziaria, caratterizzante il territorio.

La visita si è poi conclusa con l'incontro del presidente del tribunale di Urbino, Egidio de Leone, il procuratore Claudio Rastrelli e il direttore regionale di musei Marche, Luigi Gallo.





