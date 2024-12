Al teatro dell'Aquila di Fermo sfilano le 108 pagelle d'oro

Sono 108 le pagelle d'oro della Carifermo premiate per l'edizione 2024. Questa mattina, infatti, è svolta al teatro dell'Aquila di Fermo la 62esima edizione della Pagella d'Oro, premio istituito dalla Cassa di Risparmio di Fermo in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio. I 108 premiati, provenienti dalle scuole dei Comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo, dove la Banca è presente con almeno una filiale, sono stati accolti in un teatro pieno.

Il professor Emanuele Frontoni è stato l'ospite di questa edizione. Attraverso una riflessione su "Intelligenza artificiale e creatività umana" ha trasmesso ai giovani presenti interessanti spunti e stimoli.

Gli studenti sono stati premiati dal presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Giorgio Girotti Pucci, dal direttore generale della Carifermo, Ermanno Traini, dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, dal viceprefetto Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, dal consigliere della Provincia di Fermo Massimo Tramannoni, dal referente della diocesi di Fermo don Michele Rogante e dalla referente dell'Ufficio scolastico regionale, Maria Rita Firmani.

Numerosi i sindaci e gli amministratori che hanno accolto l'invito a partecipare alla cerimonia testimoniando così la vicinanza verso gli studenti del proprio territorio. Molti anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno accompagnato personalmente i ragazzi e le ragazze sul palco a ritirare il premio.



