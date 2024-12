A Fano la Giornata delle Marche, sindaco, 'onore per la città'

"Un grande onore ospitare la giornata delle Marche 2024 nella nostra città". Lo dichiara Luca Serfilippi, sindaco della città di Fano, che quest'anno ospita l'edizione della giornata regionale dal titolo "le Marche protagoniste".

"Questo evento testimonia e riconosce il ruolo della città di Fano nella nostra regione - dice il primo cittadino - siamo l'unico comune ospitante non capoluogo e la terza città delle Marche. Questo riconoscimento va a tutte le persone che sono cresciute dal nulla ed ora sono un simbolo della nostra città".

Poi un annuncio per la città: "la regione ha deciso di investire nel progetto della biblioteca Federiciana - dice Serfilippi - ringrazio il presidente Acquaroli per questo sostegno".



