Presepe Monterubbianese tra i "100 presepi in Vaticano"

C'è un po' di Monterubbiano a Roma fino al 6 gennaio 2025. Infatti, come già annunciato nei mesi scorsi, il Presepe realizzato dalla Contrada Chiesanuova di Monterubbiano - già protagonista dell'edizione 2023 della manifestazione "Monterubbiano: le Vie dei Presepi" - è stato selezionato per partecipare alla "100 Presepi in Vaticano", inserita tra gli eventi culturali del Giubileo 2025. Il presepe monterubbianese è quindi esposto sotto il Colonnato sinistro di piazza San Pietro, a Roma, fino .

Quest'anno sono ben oltre 100 i presepi esposti, provenienti da vari Paesi europei, come Francia, San Marino, Croazia, Polonia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, e del mondo, come Stati Uniti, Costa Rica, Venezuela, Brasile, Mali, Giappone, Filippine, Taiwan, Paraguay.

E tra i presepi italiani c'è anche quello di Monterubbiano, la cui comunità ha partecipato numerosa all'inaugurazione dell'intera esposizione l'8 dicembre in Piazza San Pietro.

La mostra è stata inaugurata dall'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione e responsabile dell'organizzazione del Giubileo, insieme ad alcuni membri del dicastero e a una rappresentanza di Roma Capitale, in collaborazione con la quale è stata realizzata. Ad accompagnare l'evento, il concerto di brani natalizi del Coro della Scuola di musica della Scuola francese Chateaubriand di Roma e la banda musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato Città del Vaticano, che ha proposto alcuni brani ufficiali.

"Ringrazio di cuore il consigliere comunale e , e tutte le persone che ci hanno lavorato, per aver regalato a Monterubbiano un così grande orgoglio, come quello di vedere esposto un nostro Presepe in Piazza San Pietro. Ma le emozioni dell'8 dicembre di Monterubbiano a Roma non sono finite qui, perché l'inaugurazione in Vaticano è avvenuta con l'accompagnamento della banda musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato Città del Vaticano, di cui fa parte il nostro concittadino Giuseppe Ricci.

Un'emozione dopo l'altra, quindi, che ci portiamo ancora negli occhi e nel cuore" - ricorda ancora emozionata la sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali.

L'intera mostra sotto al Colonnato di Piazza San Pietro resterà aperta fino alle 19.30 di lunedì 6 gennaio 2025.

L'ingresso, per tutta la durata dell'esposizione, sarà libero, gratuito e senza necessità di prenotazione. La mostra - che è una delle tappe della rassegna "Giubileo è cultura" - sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30, fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre, quando l'orario di chiusura sarà anticipato alle 17.



