Orsini,'Ires premiale mette al centro chi paga le tasse'

"Non entro nel merito di dove vengono trovati i fondi per l'Ires premiale. Oggi abbiamo chiesto di mantenere con forza gli investimenti, che sono industria 4.0, ricerca e sviluppo, e l'Ires premiale che è una nuova concezione che mette al centro e premia chi comunque paga le tasse". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell'Assemblea di Confindustria Ancona, rispondendo alle domande di cronisti a proposito delle risorse per mantenere l'Ires premiale.

"Questo - ha aggiunto - è fondamentale nel Paese. La nostra richiesta è per chi comunque mantiene il 70% dell'utile fermo in impresa e il 30% lo distribuisce. Questo perché la nostra è un'impresa e per non mettere in difficoltà le quotate che lavorano con i mercati. D'altra parte, in cambio di avere un'aliquota privilegiata, la previsione di reinvestire il 30%.

Anche qui vuol dire che anche le nostre industrie vogliono, investendo il 30%, rimettere in moto un volano perché è quello che serve: che reinvestendo si metta in moto il volano del Paese che è quello che è fondamentale per noi".



