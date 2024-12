Nuovo prefetto di Ancona Valiante incontra il sindaco Silvetti

Visita di cortesia al sindaco di Ancona Daniele Silvetti del nuovo prefetto Maurizio Valiante, oggi a Palazzo del Popolo. Il prefetto, che si è insediato ieri, ha comunicato le ferma volontà di assicurare una concreta collaborazione all'Amministrazione comunale, fornendo il supporto necessario nel governo del territorio. Interagire tra istituzioni - ha ribadito - è naturale e necessario per garantire sicurezza, tutela dei diritti e delle libertà civili".

Al termine dell'incontro è stato consegnato al prefetto un volume dedicato al territorio" con "la promessa di ritrovarsi per uno scambio augurale per le festività natalizie".

Valiante si è quindi informato presso il sindaco rispetto al "contesto cittadino e alle diverse dinamiche socio-economiche che lo attraversano". Il primo cittadino ha riferito di una "realtà caratterizzata dalla presenza del porto e di una Autorità portuale di Sistema che genera un'importante movimentazione e che richiede attenzione rispetto all'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini".

A riguardo, Silvetti ha ricordato "il successo dell'evento G7 Salute e della pluralità di eventi informativi e divulgativi che lo hanno accompagnato"; sul piano della sicurezza ha menzionato "la presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al penultimo incontro del Comitato provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, un organismo che vede collaborare fortemente le due istituzioni". Una partecipazione - aveva puntualizzato il Ministro - non legata a situazioni emergenziali ma per testimoniare la vicinanza delle istituzioni.

"Un altro elemento che può portare beneficio alla città - sottolinea il Comune - è costituito dalla vicepresidenza vicaria dell'Anci di recente assegnata". Ancora sul piano della Sicurezza, il sindaco "ha riferito in merito alle nuove assunzioni e dotazioni per la Polizia locale nell'ambito di una generale riorganizzazione". Riguardo "all'immigrazione" il sindaco ha riferito della "presenza di un numero crescente di cittadini di svariate nazionalità, nella gran parte collocati nel tessuto lavorativo (il porto in particolare) e del dialogo costante con tutte le comunità e con tutte le culture".

Tra gli altri argomenti accennati, "l'invecchiamento della popolazione - connesso alla longevità attiva piuttosto che alla migrazione di residenti - l'attenzione al decoro urbano con l'impegno verso una gestione unica dei rifiuti, l'internalizzazione di una serie di servizi da parte del Comune, quale ad esempio il nuovo impianto di cremazione".



