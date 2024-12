Due angiografi per il reparto di Emodinamica di Pesaro

Inaugurati questa mattina i due angiografi per il reparto di emodinamica dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino (Ast Pu), una tra le prime tre strutture in Italia per il rispetto degli standard di qualità così come registrato dall'Agenas nel programma nazionale esiti, per un investimento di oltre un milione di euro. L'ospedale di Pesaro, infatti, è un'eccellenza nella garanzia della tempestività di accesso all'angioplastica coronarica entro novanta minuti nei pazienti affetti da infarto miocardico acuto (Stemi). A permettere ciò è un parco tecnologico completamente rinnovato presso la UOSD Cardiologia Interventistica, per un costo complessivo superiore ai 900mila euro più lavori per 150mila euro circa".

Dati positivi si registrano anche in merito alle liste di attesa per l'angioplastica coronarica e la coronarografia dove si sfora il cento per cento della soddisfazione e che vede la struttura pesarese come l'unica nelle Marche a prevedere un trattamento in day hospital, senza ricovero, scollegando la procedura dalla necessità e dalla disponibilità di un posto letto, senza degenza. Nella giornata di oggi è stato anche presentato il nuovo direttore della radioterapia oncologica dell'Ast, Giampaolo Montesi.



