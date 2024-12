Beko, produzioni attive in Italia fino a fine 2025

Il mercato europeo dell'elettrodomestico è peggiorato e la situazione trovata in seguito all'acquisizione di Whirpool, è stata ben più grave di quanto previsto: è quanto affermato, secondo quanto si apprende, dai rappresentanti di Beko Europa nel corso del tavolo al Mimit.

Queste sarebbero le ragioni della chiusura degli stabilimenti Whirlpool in Polonia e in Gran Bretagna.

L'azienda prevederebbe ora di concentrare le proprie produzioni e gli investimenti in Italia e comunque di mantenere, per tutto il 2025, tutti i siti produttivi attivi e gli attuali livelli occupazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA