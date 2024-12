Tatuatore abusivo tradito dalla pubblicità social

Tradito dai social. I militari della Tenenza di Fabriano hanno individuato un tatuatore che promuoveva la propria attività tramite un profilo social ed effettuava una vera e propria attività abusiva presso il suo domicilio in assenza di ogni minimo requisito utile per poter svolgere una così delicata professione. All'interno della stanza adibita ai lavori abusivi sono stati rinvenuti strumenti e attrezzature quali aghi, pistole per tatuaggi e inchiostri che mettevano a serio rischio la salute dei suoi clienti. La successiva attività di polizia economico-finanziaria ha permesso di accertare, mediante l'acquisizione di documentazione detenuta presso il domicilio e le dichiarazioni rese da diversi clienti, che il tatuatore esercitava la propria attività da alcuni anni, pur essendo completamente sconosciuto al fisco. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di constatare che il tatuatore era privo sia della segnalazione certificata inizio attività rilasciata dal Comune che dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legge; pertanto sono state sottoposte a sequestro le attrezzature pericolose e sono state elevate le conseguenti sanzioni



