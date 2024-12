Si è insediato il nuovo procuratore capo Marco Mescolini

Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore capo del tribunale di Pesaro, Marco Mescolini, proveniente dal tribunale di Firenze e che succederà dunque a Cristina Tedeschini. Oggi in tribunale a Pesaro, alla presenza delle autorità civili e militari, la cerimonia che ne ha ufficializzato l'investitura.

"Ho trovato un ambiente coeso ed operativo, il mio compito sarà quello di proseguire su questa linea e mutarla là dove le necessità lo imporranno - dice il nuovo procuratore - la legge impone che per i primi sei mesi il procuratore realizzi un piano organizzativo e questo per me non deve essere fatto solo attraverso le carte ma uscendo dall'ufficio, per comprendere quelle necessità che non passano per gli atti che leggiamo" Sulle emergenze nel pesarese il procuratore pone l'accento su "sicurezza sul lavoro e codice rosso, avendo letto manifestazioni di allarme sulla stampa riguardo questi fenomeni e sui quali ho notato esserci una certa sensibilità, conscio che ci sono anche altri temi importanti che andranno attenzionati".

Sull'organico che compone la procura pesarese Mescolini sostiene che "la matematica parla da sola" riferendosi al fatto di "aver perso due figure come la dottoressa Cecchi e il dottor Napolillo, nel giro di 20 giorni, su un organico di cinque sostituti procuratori, rappresenta sicuramente, al momento, una situazione in sofferenza".



