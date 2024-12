Lucia Castellano riceve il premio Centum da UIC e Uniurb

Lucia Castellano ha ricevuto il premio Centum che, in occasione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, quest'anno ha visto la quarta edizione dell'evento svolgersi all'università di Urbino (Uniurb). Il riconoscimento ricevuto dall'amministrazione penitenziaria della Campania è un premio promosso dalla Unione Imprese Centenarie Italiane.

"Voi imprenditori legate la vostra identità al lavoro come sviluppo di principi civici ed economici - dice Castellano - in qualunque lavoro abbia fatto, anch'io ho provato a legare l'identità dei sistemi che governavo alla dignità degli uomini e delle donne utenti del servizio - aggiunge - ho sempre cercato di creare dei legami e di considerare i detenuti come risorse, le cui energie andavano proposte alla comunità".

Nell'ambito delle celebrazioni del premio Centum è stato anche consegnato anche il premio di laurea "Urbani Tartufi", promosso sempre dall'Unione in collaborazione con Uniurb, a due iscritte del corso di economia e management delle imprese dell'università degli studi del Sannio di Benevento: Dalila Coppola e Ilaria Ruotolo.



