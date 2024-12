Allevamento Itshow Kennel, segnali confortanti dai test

Le Associazioni Enpa, Lav, Leidaa, Lndc Animal Protection e Oipa hanno chiesto e ottenuto dal Giudice il permesso di supportare l'assistenza veterinaria dei cani ancora presenti nell'allevamento Itshow Kennel di Trecastelli (Ancona), sequestrato nel 2021 per un focolaio di Brucellosi canina. Grazie all'ausilio di attrezzature da campo, una delegazione composta da tre medici veterinari di fiducia delle Associazioni e da propri operatori, assieme ai volontari dell'Associazione locale Amici Animali, ha effettuato a campione uno screening utile a valutare lo stato di salute generale degli animali. Su sessanta cani analizzati solo uno è risultato positivo al test. Se la negatività fosse confermata dagli esami ufficiali - più approfonditi e precisi - eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico di competenza, per almeno una cinquantina dei 268 cani presenti nell'allevamento, si potrebbe tornare a parlare di adozione. "Chiediamo che i cani negativi possano essere finalmente adottati e al contempo non essere più a carico delle Istituzioni", sottolineano le associazioni. "Anche coloro che, invece, a causa della malattia non potranno lasciare l'allevamento potrebbero trarre un beneficio dall'alleggerimento della struttura in quanto potrebbero avere più spazi e maggior tempo loro dedicato", concludono.



