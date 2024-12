Accordo federativo tra Base Popolare, Futura e Bene Comune

Sottoscritto oggi l'accordo federativo tra Base Popolare Marche e i movimenti civici di Urbino: Futura e Bene comune. L'incontro è avvenuto al collegio Raffaello. L'accordo mira a costruire una piattaforma di confronto e dialogo politico con lo scopo di realizzare proposte concrete per problematiche locali e regionali. Urbino bene comune e Futura manterranno comunque la propria autonomia e la propria identità.

"Non vogliamo formare un altro partito e alimentare un'ulteriore frammentazione verso l'instabilità, ma costruire una piattaforma dialogante, aperta, inclusiva e accogliente" dice Raimondo Orsetti, coordinatore regionale di Base Popolare.

"L'alternativa al leaderismo è spostare gli obiettivi da una finalità immediata, puramente elettoralistica, alla realizzazione di un processo di rinnovata coesione nazionale fondata sulla responsabilità e il protagonismo delle persone e delle comunità" - dichiara Gian Mario Spacca, presidente di Base Popolare. Per Vincenzo Pompilio di Urbino Bene Comune "la federazione offre una prospettiva politica più ampia e qualificata al movimento". Maria Francesca Crespini di Futura sostiene che l'accordo "permetterà di strutturare al meglio le nostre iniziative politiche e amministrative, ritrovandoci in temi comuni come cultura, sanità, inclusione sociale e sviluppo economico".



