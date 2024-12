Serfilippi replica al PD: "investito su sicurezza e riaperture"

"San Pietro in Valle riaperto e 431mila euro investiti nella sicurezza" così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, replica alle affermazioni del Partito Democratico. "Abbiamo riaperto San Pietro in Valle in pochi mesi, garantendo dal 12 ottobre ad oggi, 15 giorni di apertura per un totale di 90 ore - dice il sindaco - la chiesa è aperta il sabato, la domenica e nei giorni festivi, ma il nostro impegno, però, non si ferma qui - aggiunge - sono in corso lavori per l'accessibilità e per garantire maggior sicurezza, così da renderla sempre più fruibile - inoltre - entro gennaio installeremo anche nuovi cancelli per favorire un adeguato ricircolo d'aria con finestre e porte aperte e intervenire sul problema dell'umidità, una criticità che ha danneggiato il luogo per anni".

Serfilippi sposta poi l'attenzione sulla Polizia Locale: "Abbiamo investito 431mila euro, stanziato risorse per migliorare le dotazioni degli agenti e apparecchiature di videosorveglianza - afferma - sono stati sostituiti gli armadietti del personale e abbiamo acquistato strumenti tecnologici per i rilievi dei sinistri stradali - a ciò si aggiungono - 200mila euro destinati per l'installazione di telecamere nella ZTL e nel centro storico, mentre l'acquisto di un veicolo 4x4 e di un furgone allestito ha rappresentato un altro passo avanti importante per la sicurezza urbana." Il sindaco si sofferma poi sull'introduzione di un'indennità economica per gli agenti di polizia locale: "arrivata a 3 euro a turno per chi opera all'esterno del comando, rispetto ai 2 euro precedenti".



