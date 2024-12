Vetenza Beko, consiglio provinciale aperto

"La Provincia svolgerà una azione di coordinamento e sarà impegnata a condividere, con i soggetti dello sviluppo locale, ogni iniziativa e sinergia volta a interloquire con il Governo centrale, i Ministeri competenti e la Regione al fine di tutelare l'occupazione e promuovere nuove opportunità e progettualità". Così il presidente della Provincia di Ascoli Piceno Sergio Loggi ha concluso il consiglio provinciale aperto convocato sulla vertenza Beko di Comunanza svoltosi oggi.

"Ritengo - aveva detto in precedenza Loggi - che rappresenti un dovere imprescindibile delle istituzioni essere affianco delle centinaia dei lavoratori non solo della Beko, ma anche delle realtà aziendali di una filiera che va assolutamente tutelata e rilanciata. Come Provincia ci uniamo, pertanto, agli altri rappresentanti istituzionali, per chiedere a Governo e Regione di attivarsi con determinazione utilizzando ogni strumento atto a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire prospettive per il futuro, compresa la procedura di "Golden Power".

Il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi ha illustrato gli sviluppi della situazione: "Parteciperemo con determinazione all'incontro del 10 dicembre fissato al Ministero, quello di Comunanza - ha detto - non è uno stabilimento ma è "lo stabilimento" nato nel 1974 da una grande iniziativa imprenditoriale che è cresciuta nei decenni ed ha qualificato le maestranze e il volto del nostro territorio. Dobbiamo essere consapevoli che i nostri Comuni sono strettamente interconnessi e agire all'unisono per tenere alta l'attenzione e promuovere ogni soluzione volta a proseguire un percorso di sviluppo per il futuro delle varie comunità". "Ringrazio il presidente Loggi per aver convocato questo consiglio aperto - ha affermato l'assessore regionale con delega al Lavoro Stefano Aguzzi nel suo intervento - è fondamentale che i territori siano uniti e parlino tutti con la stessa lingua per affrontare una vicenda complessa, ma che sono fiducioso possa avere un esito positivo e dobbiamo lavorare tutti insieme per questo importante obiettivo". Il consigliere provinciale Pasqualino Piunti ha infine lanciato una proposta accolta - fa sapere - dall'assise consiliare: "le Province sono state finora mortificate in termini di risorse e competenze, invito in questa circostanza a fare una azione di riscatto politico con la Provincia che può farsi soggetto promotore e coordinatore con tutti i sindaci, i sindacati e le aziende, per tenere alta l'attenzione sulla vicenda Beko e fare una attività sinergica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA