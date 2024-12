Provinciale Loro-Macina, completati lavori e riaperta la strada

Sono stati completati i lavori di risanamento della frana lungo la Provinciale 61 "Loro-Macina" (tra Loro Piceno e Mogliano), verificatasi lo scorso anno a seguito dell'alluvione che aveva colpito il nostro territorio.

Il progetto di sistemazione, redatto dall'ufficio Viabilità della Provincia, ha previsto la realizzazione di una palificata interrata estesa longitudinalmente per una lunghezza di circa 66 metri a ridosso della strada, necessaria per coprire la porzione di fronte in frana. "A seguito della forte ondata di maltempo dello scorso anno si erano verificati due dissesti molto ravvicinati della scarpata che avevano interessato anche la strada provinciale - spiegano il Presidente Sandro Parcaroli e il Vicepresidente Luca Buldorini -. Ora con il nuovo intervento si andrà a contenere la scarpata per evitare ulteriori possibili frane in futuro e questo ci ha permesso anche di riaprire la strada in entrambi i sensi di marcia. L'opera, per 250mila euro, è stata interamente finanziata dalla Provincia con anticipazioni di bilancio, in attesa che vengano rimborsati i finanziamenti previsti per l'alluvione 2023". Per completare l'intervento, nei prossimi giorni, si provvederà al rifacimento della segnaletica.

Lo comunica la Provincia di Macerata.



