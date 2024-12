Partita oggi la raccolta fondi della Cooperativa On the Road

È iniziata oggi la raccolta fondi della Cooperativa On the Road: 62 giorni per raccogliere 33mila euro per installare un impianto fotovoltaico da 18 kW nella sede di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Un progetto selezionato Impatto+ da Banca Etica "che permetterà di migliorare l'efficientamento energetico e pesare meno sulle finanze della Cooperativa e avere maggiore spazio di manovra a livello economico per reinvestire in ancora più attività in sostegno delle persone vulnerabili, migliorando sempre di più le prestazioni, l'impegno e l'impatto sociale", spiegano dalla Cooperativa. Si potrà donare tramite piattaforma "Produzioni dal Basso".

"Ogni contributo, grande o piccolo, può essere di grande aiuto per la realizzazione di un progetto che riduce l'impatto ambientale e migliora concretamente la vita delle persone più vulnerabili. Ci sono varie fasce di donazione, con ricompense: le donazioni di 1.000 euro o superiori permetteranno l'accesso esclusivo all'evento finale di "Energia Solidale: energia pulita al servizio della comunità", un'occasione speciale per celebrare il successo del progetto".



