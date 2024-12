Creatività nelle aziende al femminile, premi Impronta d'impresa

Passione, creatività, innovazione, sono i tratti distintivi delle aziende guidate da donne che hanno vinto il Bando "Impronta d'Impresa Marche 2024" promosso da Camera Marche per sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle imprese femminili della Regione Marche, su proposta del presidente Gino Sabatini, della Giunta e del Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile. Quattro le categorie prese in considerazione (Turismo e cultura, Made in Italy ed internazionalizzazione, Sostenibilità e Welfare aziendale e Digitalizzazione ed intelligenza artificiale) con riconoscimenti che vanno da 5mila euro per le prime classificate a mille euro per le quarte. I premi sono stati assegnati alle imprenditrici alla Loggia dei Mercanti di Ancona.

Nella categoria Turismo e cultura, primo posto per l'azienda agricola Carbonetti di Marina Carbonetti che produce olio extra vergine di oliva biologico e gestisce la Casa dell'olio e biodiversità di Maiolati Spontini (Ancona), punto di coordinamento di imprese agricole per divulgare ed offrire alla comunità locale che al turista, il frutto di impegno, passione e lavoro nella cura e nella bellezza del territorio, nella qualità delle produzioni agroalimentari.

Per la sezione Made in Italy ed internazionalizzazione, prima classificata "Wallovely" di Francesca Di Giorgio ad Ancona, una startup con l'obiettivo di rilanciare la carta da parati attraverso un design Made in Italy.

Nella sezione Sostenibilità e welfare aziendale, primo posto per il Gruppo Tom srl di Colli al Metauro (Pesaro) fondato da Giulia Tombari, specializzata nello sviluppo di strumenti innovativi per la riabilitazione logopedica.

Infine, per la sezione Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale, primato nel bando per "Eredi Raimondo Bufarini srl" a Falconara Marittima (Ancona), guidato da Giuliana Bufarini, attiva nel settore ambientale: svolge i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con trattamento chimico fisico e bio- logico; spurgo e pulizia delle fosse biologiche e bonifiche industriali.

"Nelle Marche la quota di imprese a titolarità femminile si attesta sul 23,3% superando quella della media Paese. - ha sottolineato Sabatini - Le attività delle donne si concentrano prevalentemente nei Servizi. Riteniamo ci sia molto da lavorare ancora su questo fronte. Tutte le storie di impresa candidate e vincitrici sono di grande interesse e accomunate da un approccio di trasversalità: chi si occupa di agroalimentare ha a cuore anche il turismo e si è messo in rete con operatori e imprenditori di settori diversi per iniziative congiunte multilivello. Rileva, in questi progetti, una grande capacità di innovare e trovare soluzioni".

"Queste storie di imprese femminile sono importanti anche per l'esempio che portano", hanno concluso la presidente del Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile, Federica Capriotti, e la vicesegretaria generale di Unioncamere, Tiziana Pompei.

Nell'occasione è intervenuta l'assessora comunale alle pari opportunità, Orlanda Latini che ha sottolineato come nelle Marche sia in crescita l'imprenditoria femminile ma ha anche rilevato "tante difficoltà per le donne nel mondo lavorativo: per fare carriera, per accedere nel mondo del lavoro e per avere la parità salariale. C'è un gap nel mondo lavorativo - ha osservato - ma la strada è aperta da tante donne che lasciano il segno con progetti innovativi, portati avanti con passione impegno, forza di volontà. Un esempio per le generazioni giovani e per tutte le donne". Latini ha auspicato che l'iniziativa delle donne imprenditrici possa essere "un esempio per le donne affinché prendano consapevolezza del fatto che è indispensabile un'autonomia soprattutto dal punto di vista economico: rende la donna libera e capace di raggiungere i propri sogni e non sottomessa a nessuno".

Il saluto della Commissione Pari Opportunità delle Marche, guidato da Maria Lina Vitturini, è stato portato dalla consigliera Eglantine Groppa.



