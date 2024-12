Azienda sanitaria, corsi primo soccorso a studenti scuole medie

Corsi di primo soccorso e rianimazione per i ragazzi delle scuole medie. L'iniziativa è dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino (Ast PU) che stamattina ha formato oltre 250 ragazzi dell'istituto Nuti di Fano, sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare, grazie a istruttori del Site Aha dell'AST PU i quali hanno spiegato ai ragazzi le nozioni di base.

Gli alunni hanno anche avuto la possibilità di esercitarsi su manichini e di utilizzare un defibrillatore (Aed), venendo coinvolti poi con un test finale pratico nel valutare la qualità del massaggio cardiaco e l'utilizzo corretto e tempestivo dell'Aed. Infine è stato rilasciato un attestato di partecipazione e superamento delle attività.

"Questo progetto - spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino Alberto Carelli - si pone l'obiettivo di fornire ai nostri ragazzi le basi per le pratiche di primo soccorso rianimatorio, per contribuire alla cultura di sicurezza e responsabilità anche tra i giovanissimi".

"Si tratta di un progetto multisede, denominato 'Io, Piccolo Rianimatore'- aggiunge Salvatore Caputo, cardiologo ospedaliero e coordinatore del Site AHA di Ast PU - nato lo scorso anno e che continuerà anche nei prossimi".

"Insegnare ai nostri giovani come intervenire in situazioni emergenziali, - sottolinea il vice presidente della giunta regionale e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini - può fare la differenza nel salvare vite".



