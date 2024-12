Ad Ancona in Comune la console generale aggiunta Argentina

In visita ad Ancona, oggi la console generale dell'Argentina, Marina Mantecón Fumadó, ricevuta in municipio dal sindaco Daniele Silvetti, che le ha fatto omaggio di un presente sulla storia del capoluogo di regione. "Sono 1,6 milioni i marchigiani che abitano in Argentina, - ricorda il Comune - mentre ad Ancona risiedono 3mila argentini, oltre a cittadini con la doppia nazionalità; per favorire il dialogo fra il nostro territorio e la Repubblica Argentina, inoltre, è prevista per il prossimo anno una seconda tappa del Consolato Itinerante".

La console Mantecón Fumadó, già nella giornata di ieri, aveva avuto un colloquio con l'Assessore Orlanda Latini per "tessere i primi progetti di respiro internazionale in materia di pari opportunità, nonché per prendere contatti con le onlus del territorio anconetano per poter rispondere, meglio e tempestivamente, alle numerose sollecitazioni ricevute dal Consolato".



