Tifosi Lucchese aggrediti a Pesaro, trovato arsenale per assalto

La polizia di Pesaro ha ritrovato un vero e proprio arsenale riconducibile agli autori dell'aggressione ai danni dei tifosi della Lucchese in trasferta a Pesaro sabato scorso per la partita contro la Vis Pesaro.

Mazze da baseball, una decina di spranghe, un paio di catene, bottiglie di vetro, fumogeni, caschi, ombrelli e anche delle armi artigianali per realizzare delle specie di armi chiodate.

Ad una spranga infatti, era stata applicata con del nastro adesivo, una punta di ferro sull'estremità. Tutto è stato ritrovato nei cespugli limitrofi all'area dell'aggressione, vicino a un bar, o nei tratti di strada che gli aggressori hanno percorso per fuggire dopo l'assalto.

Erano sbucati dal nulla, con il volto coperto, nascosti tra il fumo dei fumogeni, ed avevano assalito i circa 60 tifosi ospiti. Al gruppo armato gli investigatori riconducono tra le cinque e le dieci persone. La polizia sta visionando le telecamere e raccogliendo testimonianze, indagando a 360 gradi per risalire agli autori dell'assalto. La Questura invita inoltre chiunque fosse a conoscenza di dettagli utili all'indagine di comunicarli alle autorità competenti, affinché si possa risalire al più presto ai protagonisti della vicenda.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA