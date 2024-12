Specializzati in furti nei negozi, denunciati tre cileni

Viaggiavano a gran velocità vicino a piazza Cesare Battisti a Falconara Marittima (Ancona) sono stati bloccati dagli agenti della Polizia Locale. A bordo dell'auto tre persone di origine cilena, due donne di 32 anni e un uomo di 30 anni, sospettati di essere una banda di furti nei negozi, con strumenti per eliminare i dispositivi antitaccheggio. Il 30enne, inoltre, è destinatario di un ordine di lasciare l'Unione Europea emesso dalla Francia.

Nell'abitacolo dell'autovettura gli agenti hanno trovato due smagnetizzatori, ossia dispositivi per la rimozione degli anti taccheggio, oltre a modiche quantità di marijuana. Droga e smagnetizzatori sono stati sequestrati e tutti e tre sono stati denunciati per possesso strumenti d'effrazione. La 32enne che si trovava al volante dell'auto è stata denunciata anche per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo: la donna infatti, alla richiesta del titolo di guida, ha esibito la fotocopia di denuncia di smarrimento della patente sporta nella Repubblica Ceca. Nessuno aveva documenti di identità e sono stati denunciati per violazione delle leggi sull'immigrazione.

"La presenza costante della polizia locale di Falconara permette di anticipare eventuali illeciti e vuole garantire ai cittadini un senso di sicurezza", il commento del sindaco Stefania Signorini. "Questi controlli straordinari saranno ripetuti soprattutto nel periodo delle feste, a tutela dei cittadini che frequenteranno la città in occasione degli eventi natalizi", conclude.



