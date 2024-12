Petrucci eletto coordinatore di Base Popolare su Pesaro-Urbino

Il primo congresso provinciale di Pesaro-Urbino di Base Popolare, l'associazione politico-culturale di Gian Mario Spacca (già presidente della regione Marche dal 2005 al 2015), ha eletto Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio, come coordinatore provinciale. Il congresso si è tenuto a Fano, sabato scorso, ed ha visto una serie di interventi che, soprattutto da parte del leader nazionale, hanno fornito le prime linee guida dell'associazione.

Spacca ha detto no ad ogni scelta di pregiudizio, agli ideologismi, al tifo da stadio, proponendo invece la realizzazione di un programma concreto da portare a confronto con le altre forze politiche. Petrucci ha affrontato invece i temi della solidarietà, della sussidiarietà, della giustizia sociale, del sostegno al mondo del lavoro e dell'impresa.

Argomenti e tematiche confluite poi nel documento finale approvato all'unanimità dal congresso, assieme a quelli sui servizi sanitari e sull'esigenza di premiare merito e professionalità, contrastando così il clientelismo.

Oltre a Petrucci l'assemblea si è espressa anche sui vice coordinatori che saranno Mauro Falcucci e Silvano Severini, così come i coordinatori comunali e territoriali della provincia.





