Malore fatale alla guida, morto 63enne a Petritoli

Malore fatale alla guida della propria auto per un 63enne a Petritoli (Fermo). A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, prima di due passanti e poi dei militi del 118. Per il 63enne non c'è stato nulla da fare a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio.

L'sos è scattato questa mattina intorno alle 8.30 da piazza Tamanti, a Petritoli (Fermo). L'uomo, pochi minuti prima si era messo al volante della sua auto ma poi, all'improvviso, ha accusato un malore: nonostante sia riuscito a fermarsi subito, il malore non gli ha dato scampo. Notato l'automobilista in difficoltà, in suo soccorso sono intervenuti un volontario del 118 di passaggio, e un carabiniere. Contemporaneamente è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto i militi della croce arcobaleno di Petritoli.

Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.



