Rita Dias in Comune ad Ancona in vista della Egm2025

Ancona ha ricevuto oggi la Presidente Esn International (Erasmus Student Network), Rita Dias, che ha visitato la città ed incontrato le istituzioni in vista della Egm2025, che sarà ospitata nel capoluogo dorico e per la prima volta in Italia. Ad accoglierla in Comune l'assessore all'Università e Politiche giovanili, Marco Battino, il presidente del Consiglio Comunale, Simone Pizzi; Ava Ghasemi, Capo Organizzatore EGM. L'Erasmus Generation Meeting (EGM) è il più grande evento della Generazione Erasmus.

Si tratta di un evento internazionale totalmente organizzato da giovani volontari di Erasmus Student Network (ESN), con il supporto delle istituzioni e di altri partner, con l'obiettivo di riunire persone da tutta Europa e promuovere i valori associativi, l'apprendimento e il networking.

A partecipare all'evento ci sono annualmente più di un migliaio di giovani provenienti dai 44 paesi europei e extraeuropei che fanno parte del Network di Esn, oltre agli stakeholder e ai partner che annualmente decidono di supportare l'evento. Ancona se lo aggiudicò nei mesi scorsi battendo la candidatura di Berlino. Oggi la visita della presidente dell'ESN (una rete internazionale di associazioni di studenti che supporta il programma Erasmus+ dell'Unione Europea e la European Youth Foundation del Consiglio d'Europa) per incontrare le istituzioni, esaminare le location della città che ospiteranno l'evento, valutare luoghi e percorsi.

"E' stato un piacere accogliere la presidente Rita Dias - ha affermato l'assessore all'Università e Politiche giovanili, Marco Battino - in vista del grande evento che ospiteremo nel 2025 che consentirà ad Ancona, città universitaria, di avere rilevanza oltre i confini nazionali. Ancora di più soddisfatti perché questo evento che si svolge per la prima volta in Italia, si terrà proprio nella nostra città, una realtà che ospita oltre 16 mila studenti universitari. Siamo certi - ha sottolineato l'assessore - che questo grande appuntamento sarà foriero di nuove future collaborazioni che contribuiranno alla crescita dei nostri giovani e della dorica, rendendola sempre più al passo con i tempi".

"Siamo veramente felici di essere qui ad Ancona e di visitare la città, di incontrare il Comune, il comitato organizzatore e le istituzioni che accoglieranno questo grande evento che stiamo organizzando per il 2025" ha affermato Dias. Il presidente del Consiglio comunale dorico, Simone Pizzi dal canto suo si è detto "lieto di aver incontrato la presidente Dias in vista di questo evento che ci ricorda come ogni investimento che facciamo in favore dei giovani significa guardare positivamente e con progettualità al loro futuro, aprendo sempre più la nostra città all'intera Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA