Italian port days, prossimi incontri in scali abruzzesi

Numerose le attività promosse dall'Autorità di sistema portuale per gli Italian port days, manifestazione nazionale creata per far conoscere le realtà portuali alle comunità e ai giovani in particolare. Di queste il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo ha informato il Comitato di gestione spiegando che dopo gli appuntamenti che si sono svolti in primavera nei porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, il programma Adsp sta coinvolgendo in queste settimane gli scali abruzzesi, con l'obiettivo di informare gli studenti sulle opportunità di lavoro offerte dalle professioni del mare.

Nel porto di Ortona è stata organizzata una visita degli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico nautico "Leone Acciaiuoli" per illustrare loro come funziona lo scalo e quali sono le principali attività presenti. A Pescara, invece, è stato organizzato un confronto nell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Filippo De Cecco".

Alle iniziative, insieme all'Autorità di sistema portuale, rappresentata dal Segretario generale Salvatore Minervino, sono intervenuti Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Polizia di frontiera, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenti marittimi. Nel porto di Vasto gli Italian port days si svolgeranno la mattina del 6 dicembre, evento organizzato per la prima volta dall'Autorità di sistema portuale nello scalo.

"Siamo profondamente convinti dell'importanza del coinvolgere i giovani nelle nostre attività e in quelle dei porti di competenza - afferma il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo -. Uno scambio di conoscenza che consente di offrire informazioni concrete agli studenti su un settore in continua evoluzione, che possono così ipotizzare d'intraprendere una professione in questo ambito, ma anche una grande occasione di arricchimento per tutti noi che partecipiamo. Un'opportunità della quale vogliamo ringraziare le scuole che hanno aderito, gli studenti, per l'interesse e l'entusiasmo che hanno sempre dimostrato, le Capitanerie di porto, di prezioso supporto nell'organizzazione, le istituzioni, le forze dell'ordine coinvolte e il cluster marittimo, che ci affiancano in queste iniziative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA