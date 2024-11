Incendio e abusi sessuali su minore, in carcere un 26enne

Un 26enne di Ancona, pregiudicato, deve scontare complessivamente sei anni due mesi e 20 giorni di carcere per due condanne relative ad un incendio commesso nel 2017 e ad una violenza sessuale ai danni di una minorenne nel centro di Ancona nel 2016. Per questo i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, nei giorni scorsi, hanno rintracciato ed arrestato il giovane, in un appartamento del centro cittadino; il 26enne è stato trasferito nel carcere di Montacuto per scontare la pena da ricondurre a un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura di Ancona dopo due sentenze sentenze della Corte d'Appello di Ancona che sono divenute irrevocabili.

Intorno al 2016 l'arrestato, appena maggiorenne, si rese protagonista, insieme ad un nutrito numero di giovani, per lo più minorenni, di atti di vandalismo a suppellettili ed attrezzature dislocate in varie zone/parchi cittadini di questo capoluogo, atti modello baby gang. Una delle condanne inflitta al giovane, riguarda plurimi episodi di danneggiamento ed incendio di attrezzature presso il parco del Passetto di Ancona: allora la Squadra mobile deferì alla Procura ordinaria e Minorile 16 ragazzi, in prevalenza minorenni, tra cui il 26enne. Per questi fatti il giovane è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

La condanna più grave, però, a anni 6 di reclusione, in relazione ad abusi sessuali commessi insieme ad altri due ragazzi, su una ragazza nel centro cittadino.

Anche in questo caso le indagini della Squadra Mobile, consentirono di identificare e di deferire il ragazzo in stato di libertà alla Procura.



