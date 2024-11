Gdf sequestra oltre 3mila capi tessili non conformi

Sequestrati oltre 3.300 capi di abbigliamento e prodotti tessili perché senza le dovute informazioni sulla loro provenienza e sulla composizione dei materiali. Segnalato il titolare, dell'esercizio commerciale controllato, alla competente Camera di Commercio. Operazione dei Finanzieri di Civitanova Marche (Macerata) volta a garantire la tutela della salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un controllo nei confronti di un esercizio commerciale della città costiera, nell'ambito del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 3.315 articoli, tra capi di abbigliamento e prodotti tessili, destinati alla vendita, in quanto privi delle informazioni in lingua italiana inerenti i dati dell'importatore, nonché carenti delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati.

Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto della persona e, in particolare modo, anche di bambini. Per queste irregolarità, il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sotto il profilo amministrativo.



