Eventi natalizi ad Ascoli, luminarie accese dal primo dicembre

Si accendono le luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno per le festività natalizie.

Domenica primo dicembre, alle ore 18, le piazze e le vie saluteranno il prossimo arrivo del Natale. "Invito tutti gli ascolani- dichiara il sindaco Marco Fioravanti - a partecipare a questo momento di festa e di unione. Con l'accensione delle luminarie ci tufferemo nel periodo festivo, durante il quale ci saranno tante iniziative e manifestazioni per tutte le età. Vi aspetto in piazza".

Per celebrare l'ingresso nel periodo natalizio, per domenica primo dicembre l'Amministrazione comunale ha organizzato anche uno spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, che con i suoi artisti renderà ancora più suggestiva la serata di domenica. Nello stesso giorno, il centro storico sarà animato da "Mille luci in una bolla", con i locali aderenti che saranno protagonisti di un'offerta gastronomica abbinata alle bollicine.

A questo si aggiunge una novità per gli appassionati di tecnologia: la possibilità di testare il simulatore "Fly Explorers" per provare l'ebrezza di volare virtualmente sulla città. Un'esperienza che potrà essere vissuta anche dal 7 dicembre al 12 gennaio, perché il simulatore sarà a disposizione nei giardini comunali di Piazza Arringo (a pagamento). Si tratta di un progetto realizzato dalla Mecatron Automazione, azienda del territorio della famiglia Cinti, con i video realizzati da un'altra realtà cittadina come Xentek. Con la sua cabina circolare, Fly Explorers accoglie gli utenti in comode sedute prima di accompagnarli in un volo simulato, dando inizio a uno spettacolare viaggio virtuale di natura immersiva. Al suo interno trovano posto fino a due persone contemporaneamente e l'esperienza ha inizio solo dopo aver agganciato le cinture di sicurezza.

Tre serate di musica e divertimento in Piazza del Popolo sono in programma in prossimità di Capodanno ad Ascoli. Si partirà domenica 29 dicembre con la musica degli Adika Pongo, gruppo nato a Roma nel 1993. Lunedì 30 dicembre saranno i Tiromancino i grandi ospiti che animeranno la serata ascolana, organizzata in collaborazione con Jam Session: il gruppo romano, che sta calcando la scena musicale italiana dagli anni Novanta a oggi, è guidato fin dalla sua fondazione nel 1989 dal frontman Federico Zampaglione ed è composto anche da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Fabio Verdini (piano e tastiere) e Antonio Marcucci (chitarra).

Martedì 31 dicembre, infine, si brinderà all'arrivo del nuovo anno con la musica degli Extraliscio, gruppo nato in Romagna nel 2014 e guidato dall'eclettico Mirco Mariani, con la serata che proseguirà con un dj set che saprà coinvolgere persone di tutte le età. L'ingresso alle tre serate sarà libero e gratuito. "A differenza del passato, - conclude il sindaco - quest'anno piuttosto che organizzare un solo concerto per la sera del 31 dicembre abbiamo deciso di triplicare gli appuntamenti, così da animare il centro storico anche nei giorni immediatamente precedenti".



