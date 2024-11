Natale 2024: Silvetti, cinepanettone promuove Ancona

Ancona con il suo Natale 2024 entra nel vortice del cinepanettone. Lo ricorda il sindaco Daniele Silvetti presentando gli eventi che renderanno speciali le festività. "Quest'anno oltre ad un programma natalizio ricco e diffuso - ha spiegato Silvetti, - un'altra novità è rappresentata dal cinepanettone con gli artisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, girato qui ad Ancona, porterà sul grande schermo durante il periodo natalizio immagini e scorci della città". Un successo per la città anche per le "grandi produzioni del piccolo e grande schermo che hanno scelto Ancona. Un risultato frutto di un'azione che l'amministrazione ha voluto mettere in campo per esaltare il prodotto e l'unicità del nostro territorio". Silvetti ammette che "una città come la nostra, aumentando la propria attrattività, ha bisogno di infrastrutture che siano all'altezza degli eventi e che chiedono programmazione" e su questo, assicura "stiamo lavorando per lasciare un segno tangibile".

"Quest'anno abbiamo razionalizzato il sistema delle navette - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle mobilità, Giovanni Zinni - garantendo comunque un servizio adeguato per le feste. I park coperti saranno a pagamento di domenica, a differenza dello scorso anno, quando a seguito della gratuità della sosta, i parcheggi coperti finivano con l'essere attrattori di traffico. Invece, prediligendo parcheggi più lontani ma ben serviti con le navette gratuite saremo in grado di evitare la congestione della viabilità cittadina".

"Ogni euro investito per grandi eventi - ha affermato l'assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio - è stato investito per sostenere le categorie economiche, commercio e servizi e per rendere la città più attrattiva; in questo caso con 37 giorni di eventi del periodo natalizio, che iniziano il 30 novembre e proseguono fino al 6 gennaio". Appuntamenti che ci vedono impegnati in quel "Natale diffuso" che abbiamo lanciato già lo scorso anno e che quest'anno si arricchisce di un altro luogo di cui la cittadinanza si riappropria come Piazza della Repubblica, un salotto buono dinnanzi al nostro storico teatro, che collega il cuore della città con il porto". Qui trovano posto la grande stella cometa luminosa, di 22 metri, e il presepe monumentale, il più grande delle Marche, con statue di 180 cm.".

" Saranno coinvolti centinaia e centinaia tra bambini e ragazzi che si stanno preparando per questo evento con grande dedizione e che sono certa incontreranno l'attenzione e il favore del pubblico" ha affermato l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli riferendosi alle numerose corali scolastiche che si esibiranno in città nel periodo natalizio.

"Gli eventi che abbiamo sostenuto come assessorato alla Famiglia e al Terzo settore - ha sottolineato l'assessore Orlanda Latini - hanno proprio lo scopo di favorire le attività delle associazioni presenti sul territorio ed in particolare un evento sarà in sinergia con la Fondazione Salesi e riguarderà proprio la raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ospiti del presidio ospedaliero".

Circa 30 corali, oltre a quelle scolastiche, si esibiranno in città "e questo è un grande patrimonio di Ancona" ha ricordato l'assessore alla Partecipazione democratica e Borghi, Daniele Berardinelli che assicura: coordineremo anche tutta una serie di iniziative nei Borghi con lo scopo di allietare il periodo natalizio, eventi che stanno crescendo nelle nostre frazioni, e che vedono sempre più un impegno delle associazioni del territorio. Mi auguro che la voglia di animare i nostri borghi prenda sempre più piede in tutto il territorio del Comune di Ancona" ha affermato. "Oltre a sostenere le iniziative del Comune di Ancona - ha affermato il presidente dell'Ente Parco regionale del Conero, Luigi Conte - metteremo in campo come ente parco tutta una serie di iniziative nei quattro comuni di riferimento che presto presenteremo. Inoltre, un video per promuovere le meraviglie del Conero, flora, fauna e natura, sarà trasmesso in piazza sia la sera dell'accensione dell'albero che il 31 dicembre".



