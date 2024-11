Livi, con Assestamento risposte concrete per sviluppo regionale

"Con l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2024-2026 risposte e progetti concreti per lo sviluppo delle Marche". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Simone Livi dopo l'approvazione in serata dell'Assestamento, a maggioranza, da part del Consiglio regionale.

"La manovra di Assestamento del bilancio di previsione del triennio 2024/2026 - sottolinea Livi - è stata predisposta in un contesto macroeconomico particolare ed incerto, derivante dalla continua evoluzione del quadro geopolitico, dalla diminuzione delle previsioni di crescita per il 2024, dalle conseguenze a lungo termine della pandemia da Covid-19 e dal protrarsi del conflitto in Ucraina ed in Medioriente. Complessivamente con questa legge vengono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata per 93.277.430,93 euro nel triennio".

"Da parte delle opposizioni, memori di quanto realizzato in oltre 25 anni dalla sinistra, - attacca Livi - ci si sofferma sui contributi diretti per autorizzazioni di spesa finalizzati a realizzare interventi o completamenti di interventi già realizzati che, altrimenti, diversi Comuni marchigiani non potrebbero finire. Si indica il dito e non la luna. Perché, in realtà, molteplici sono le azioni in sede di Assestamento che mostrano la visione strategica che, in modo flessibile, intendiamo continuare a perseguire, spinti dalla necessità di mantenere gli equilibri di bilancio, non aumentando la pressione fiscale, gestendo in modo oculato le risorse che sono state destinate a perseguire gli obiettivi strategici e al sostegno della spesa di investimento per stimolare la ripresa economica".

"Per quel che riguarda la missione Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale oltre 8,5 milioni di euro; - ricorda il capogruppo di FdI - Sistema regionale di Protezione civile 1.343.553 euro; Istruzione e diritto allo studio, oltre 3,6 milioni di euro; Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità un milione di euro; Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche 2 milioni di euro; Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche oltre 15milioni di euro. Ancora, fondi assegnati per la realizzazione del nuovo ospedale di Fermo (6 milioni); Quasi 3 milioni di euro per finanziamenti dei corsi professioni universitari e la formazione dei medici; - prosegue - Sostegno alle imprese agricole per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione del 2022, un milione di euro. Un Assestamento del bilancio di previsione del triennio 2024/2026 che non tralascia alcun settore e che persegue le nostre principali strategicità".

"Dal Pd, invece, - conclude Livi - il solito e consueto tifo contro le Marche, un atteggiamento che certamente non gli fa onore".



