Istat, nel 2023 +0,6% turisti nelle Marche e +8,5% in Italia

Nel 2023 il flusso di turisti nelle strutture ricettive delle Marche è cresciuto solo dello 0,6% rispetto al 2022 a fronte di una variazione media nazionale di aumento del +8,5%; per la variazione tra il 2022 e il 2023 la regione è penultima in Italia seguita solo dalla Sardegna (-3,4%; 14.200.536 di presenze). Gli stessi dati confrontati coni il 2019, anno che ha preceduto la pandemia da Covid-19, mostrano un +2,8%. Lo evidenziano dati Istat sui flussi turistici nelle strutture ricettive che danno conto di 10.660.677 presenze nelle Marche (8.913.093 di residenti in Italia, cioè l'83,8% e 1.729.584 provenienti dall'estero, cioè il 16,2%).

I flussi turistici nelle Marche, riporta l'Istat, rappresentano il 2,40% del totale nazionale di clienti nelle strutture ricettive italiane che nel complesso vantano 447.170.049 presenze di cui circa 212 milioni di turisti nazionali e 234 milioni provenienti dall'estero (+8,5% nel 2023 rispetto al 2022 e +2,4% rispetto all'anno pre-pandemico 2019).



