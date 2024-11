Festa dello sport del Coni ad Ancona, Tamberi tra i premiati

Gianmarco Tamberi, fresco dottore in Scienze dello Sport, dopo la laurea honoris causa che gli ha conferito l'Università di Urbino, tra i premiati alla Festa dello Sport del Coni ad Ancona. L'azzurro, campione olimpico e mondiale di salto in alto, non avrebbe dovuto essere sul palco ma, a sorpresa, ha invece partecipato alla festa e ha ritirato di persona il Diploma al Merito sportivo consegnato anche a Claudia Mancinelli, allenatrice delle ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, anche loro destinatarie di riconoscimenti del Coni.

L'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona ha aperto le porte alle stelle dello sport della Provincia di Ancona in occasione dell'annuale Festa dello Sport, organizzata dal Coni Ancona, con il patrocinio di Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona. Proseguono gli anni d'oro dello sport a livello nazionale e il movimento sportivo dorico ha confermato anche quest'anno le sue grandi qualità con risultati che toccano l'impegno degli atleti ma anche società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi. Sono stati consegnati 80 riconoscimenti tra Stelle, Medaglie al merito sportivo e Diplomi oltre al premio "Terzo Censi" Atleta Esemplare del Coni Marche che se lo è aggiudicato Tommaso Brugnami, insigne alfiere della Ginnastica Artistica. Da segnalare la Stella d'Oro al Merito Sportivo consegnata ad Adelchi Tonucci (Pugilato).

Tra i 22 Diplomi al Merito Sportivo consegnati, anche quelli a Stefano Cerioni (scherma), Annalisa Coltorti (scherma), Tommaso Marini (scherma), Giovanna Trillini (scherma), Alice Volpi (scherma).



