Attestati di fine corso per 22 comandanti della Marina Militare

Cerimonia di consegna oggi degli attestati finali per 22 Comandanti della Marina Militare del corso di aggiornamento e formazione professionale sul "Codice dei contratti pubblici tra novità ed evoluzioni", alla presenza del Comandante delle Scuole della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Antonio Natale e del Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

Il corso destinato a 22 Comandanti della Marina Militare, organizzato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Comando delle Scuole della Marina Militare, si è tenuto da maggio a novembre 2024, attraverso 16 lezioni, per un totale di 64 ore di didattica, e si è svolto in modalità telematica, al fine di facilitare la partecipazione alle lezioni da parte dei discenti della Marina Militare, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Il corso, di cui sono Responsabili scientifiche Marta Cerioni, associata di Diritto Costituzionale, e Monica De Angelis, associata di Diritto Amministrativo, si è giovato di un corpo docenti di altissima qualificazione, composto, oltre che dalle stesse docenti anche dal Presidente onorario della Corte dei Conti, Claudio Galtieri, già Procuratore generale della Corte dei Conti; dal Consigliere di Stato, Stefano Toschei, già componente della Commissione per la riforma del Codice degli Appalti; dall'Avvocato cassazionista Oliviero Mazzone, esperto nel settore della contrattualistica e delle gare ed appalti pubblici.

Il corso si inquadra molto bene nel contesto del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Questo rapporto di collaborazione tra Marina Militare e Università Politecnica delle Marche consente alla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona di agevolare il progetto ambizioso di riconfigurazione della struttura amministrativa di Forza Armata che vede Ancona come principale Stazione Appaltante di riferimento per tutta la linea funzionale formativa della Marina.

Seguendo la disciplina del nuovo codice (d.lgs. n. 36 del 2023), il corso ha toccato tutti gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, con un focus specifico sui contratti di lavori. Sono stati così esaminati e approfonditi i seguenti argomenti: i principi generali; la governance; l'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento; la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la trasparenza e l'accesso agli atti; la programmazione e la progettazione; i contratti "sottosoglia" e gli istituti e le clausole comuni ai contratti pubblici; i soggetti; le procedure di scelta del contraente; lo svolgimento delle procedure; i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti; la selezione delle offerte; l'esecuzione; le disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari; il partenariato pubblico-privato e le concessioni; il contenzioso: i ricorsi giurisdizionali e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Alla cerimonia di consegna degli attestati erano presenti il Rettore Gian Luca Gregori, l'Ammiraglio Antonio Natale Comandante delle Scuole della Marina Militare, la Former Direttrice del Dipartimento DIMA Maria Serena Chiucchi, il Preside di Facoltà di Economia Stefano Staffolani, la Presidente OLED Monica De Angelis, la Direttrice OLED Marta Cerioni e il Comandante Maricommi Ancona Eugenio Colazzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA