Sisma, mille pratiche per ricostruzione San Severino

Sono quasi mille le pratiche presentate all'ufficio sisma del Comune di San Severino Marche (Mc) dopo il sisma del 2016. A fare il punto sulla ricostruzione è stata la sindaca Rosa Piermattei, in apertura dell'ultima seduta del consiglio comunale, la prima accolta nella sala consiliare dopo il recupero e il restauro a seguito delle scosse del palazzo comunale, in piazza del Popolo. Intanto il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto e i contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive, ha superato i 430 milioni di euro.

"Solo per la ricostruzione privata - ha spiegato la sindaca - la cifra già stanziata è di oltre 390 milioni di euro". "Questa somma andrà per il recupero di 691 edifici mentre le pratiche presentate, in tutto 996, riguardano 424 immobili interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 132 da ricostruzione pesante, 434 dall'Ordinanza 100 e 6 dall'ordinanza 13 - ha sottolineato Piermattei - In totale sono 423 le pratiche concluse per contributi sisma e 43 per contributi fuori sisma".

"Rientra sempre nel capitolo ricostruzione, ma non è di competenza del Comune perché l'edificio è di proprietà della Provincia - ha detto ancora Piermattei - pure la costruzione del nuovo Itts Istituto tecnico tecnologico statale Eustachio Divini. Anche a seguito delle numerose lettere di sollecito che ho personalmente inviato in qualità di sindaco si sta finalmente avviando a conclusione la questione della consegna della palestra, rallentata fortemente da procedure burocratiche senza fine". "Altra notizia, sempre collegata al sisma - ha aggiunto la sindaca tra le sue comunicazioni - è che la Conferenza regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ponte dell'Intagliata". "Si tratta - ha spiegato - di un intervento da 1,6 milioni di euro che mira alla risoluzione delle criticità connesse al danno prodotto dal terremoto con lo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione". Il progetto si compone di due stralci funzionali. Il primo, per un importo di un milione e 250 mila euro che prevede la realizzazione del nuovo tronco stradale, compreso il ponte, e le opere di finitura relative al manto stradale in direzione San Severino Marche - Castelraimondo. Il secondo lotto, dell'importo di 350 mila euro, prevede invece il completamento in direzione Castelraimondo - San Severino Marche insieme alla rampa di immissione della viabilità proveniente dal centro città.



