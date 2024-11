Scontro tra auto e moto sulla Flaminia, morto un giovane

Un tragico incidente stradale, stamattina, ha coinvolto tre auto e una moto in via Flaminia ad Ancona tra Torrette e Collemarino all'altezza del distributore di carburante e di Villa Adria: nello schianto, secondo le prime informazioni, è morto un giovane di 26 anni, di Ancona, che era alla guida del motociclo. Dopo l'incidente la strada è rimasta bloccata con conseguenti code e disagi per il traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.



