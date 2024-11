Riunione operativa alla Sala operativa integrata di Ascoli

Riunione operativa della Sala operativa integrata (Soi) di Ascoli che ha coinvolto i componenti del sistema provinciale di protezione civile.

L'incontro stamattina nell'ambito delle iniziative promosse dal prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, finalizzate a verificare costantemente il funzionamento dei centri operativi di coordinamento e delle sale operative di protezione civile, secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Nel corso dell'incontro, coordinato dal viceprefetto aggiunto Mauro Papa e dall'ingegnera Susanna Balducci della Regione Marche, è stata verificata e messa a punto la tempestiva ed efficiente attivazione delle funzioni di supporto, che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza, mediante i propri apparati di telecomunicazione delle singole funzioni.

La Soi, infatti, a seguito della diramazione di allerte di rilievo da parte del Centro funzionale della Regione, può essere attivata, d'intesa tra la Prefettura e la Regione, per monitorare l'evoluzione dei fenomeni metereologici in corso e gli effetti a terra, ai fini della attivazione delle misure di protezione civile riguardanti l'informazione, il soccorso e l'assistenza alla popolazione. Analogamente, la Soi può ospitare le riunioni del Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs) convocato dal prefetto al verificarsi di situazioni di criticità sul territorio provinciale che richiedono un'attenta analisi del rischio e la messa in atto delle operazioni volte a soccorrere e assistere la popolazione in caso di calamità.



