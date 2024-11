Questura Ancona supporta le vittime di violenza, la storia di Chiara

La storia di Chiara (nome di fantasia), vittima di stupro e poi aiutata dalla polizia ad affrontare questa dolorosa vicenda, dopo la denuncia alla Sezione Omicidi e Reati contro la Persona, in pregiudizio dei Minori e Reati sessuali della Squadra Mobile di Ancona, è un tipico caso di come gli agenti affrontino con professionalità e passione questi casi, per supportare le vittime di violenze e abusi e a riprendere una vita serena. Una vicenda che ha visto, di recente, la condanna di entrambi i responsabili delle violenze alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Ancona. La Questura di Ancona, guidata da Cesare Capocasa, ha intrapreso una serie di iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" celebrata ieri e nel contesto della Campagna permanente "Questo non è amore".

Ora Chiara è tornata a vivere, lavora, ha un compagno, è serena. La donna ha voluto che ieri arrivassero due messaggi.

"Agli uomini, non tutti, molti, che non hanno idea di quante volte ci violentano anche solo con le parole; e alle donne. - ha osservato - Non è facile, è un tunnel lungo e nero pieno di paura e di dolore, sembra che non finisca mai e invece alla fine si esce. Io oggi sto bene, e per quanto non dimenticherò mai nulla, la sera torno a casa serena, giro per la città serena, perché so che non mi possono più fare male".

Per quel che riguarda le attività della Questura su questo fronte, nel corso del 2024 la Squadra Mobile ha deferito in stato di libertà 34 soggetti. Sono stati oltre 100 casi rientranti nel cosiddetto Codice Rosso, un procedura per tutelare vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell'ambito di relazione di convivenza. Sono state eseguite, per i reati di Codice Rosso, 25 misure cautelari, un allontanamento dalla casa familiare e cinque esecuzioni pena. La Divisione Polizia Anticrimine ha predisposto e notificato 76 Ammonimenti del Questore: 39 per stalking, 30 per maltrattamenti in ambito familiare e sette a carico di minori per atti di bullismo.





