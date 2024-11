Maurizio Valiante nominato prefetto di Ancona

Maurizio Valiante, 63 anni, laurea in giurisprudenza è stato nominato Prefetto di Ancona dal Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dal 4 agosto 2022 è Prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo per il Comune di Manfredonia. Succede al prefetto Saverio Ordine richiamato a Roma per il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. Ordine era arrivato ad Ancona un anno fa, 15 dicembre del 2023. Per Valiante un ritorno nella città dorica, era stato già ad Ancona nel 2008 come dirigente del settore immigrazione proprio della Prefettura.

Tra gli incarichi ricoperti quelli di segretario Comunale presso alcuni Comuni della provincia di Potenza fino al 1992; dal 1992 al 1994 Prefettura di Bergamo (Vice Dirigente Uff. I) ; dal 1994 al 1999 Prefettura di Perugia (Vice Capo di Gabinetto ); dal 1995 al 1998 Prefettura di Napoli Dirigente Affari Economico-sociali presso il Gabinetto; dal 2000 al 2004 Direttore Generale della Provincia di Potenza; dal 2004 al 2007 Direttore Generale del Comune di Potenza; nel 2008; Prefettura di Ancona Dirigente Ufficio Immigrazione; dal 2009 al 2010 Ministero dell'Interno Dirigente Ufficio Studi Dipartimento Politiche del Personale; dal 2010 al Gabinetto del Ministro dove ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Staff degli Uffici Cerimoniale, Affari Interni, Diritti Civili e Sociali e Affari Territoriali (in corso). Ha svolto, inoltre, numerosi incarichi commissariali presso comuni della provincia di Bergamo, Perugia , Napoli, Benevento e Cosenza .

Al suo attivo ha anche un master alla Scuola di Management della Università Bocconi. Docente Formez in materia enti locali e autore di alcune pubblicazioni in riviste di settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA