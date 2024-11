Convegno per Marcello Stefanini a 30 anni dalla scomparsa

"Per te Marcello" questo il titolo del convegno in ricordo di Marcello Stefanini, a 30 anni dalla scomparsa, che si terrà a Pesaro il 29 novembre, alle ore 17:00, presso la sala del consiglio comunale. Storico politico pesarese, che fu sindaco della città dal 1970 al 1978, deputato dal 1987 al 1992 e senatore dal 1992 al 1994, del partito comunista italiano. Il 29 dicembre 1994 muore improvvisamente per un'emorragia cerebrale "Insieme a tanti ospiti - dice Enzo Belloni, presidente del Consiglio comunale - ripercorreremo la storia, le battaglie, la visione e il suo lascito ideologico e materiale - afferma - l'eredità di Stefanini può ancora ispirare il nostro lavoro al servizio dei cittadini per la sua visione innovativa e lungimirante nel campo dell'istruzione, della cultura, delle scuole materne, dell'edilizia scolastica e della politica urbanistica intercomunale".

Tra gli ospiti il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il vicepresidente del consiglio comunale Serena Boresta. Ci saranno anche Marco Labbate e Matteo Sisti di Iscop, Fabrizio Battistelli, presidente Ente Olivieri. Al talk pomeridiano, moderato dalla giornalista Silvia Sinibaldi, caposervizio Corriere Adriatico, ci saranno Franco Sotte, già ordinario di economia e politica agraria all'università politecnica delle marche, Giorgio Tornati, ex sindaco di Pesaro e amico, Franco Bertini, giornalista ed ex giocatore di basket. A concludere l'appuntamento la videointervista a Massimo D'Alema.



