Attestati ai vigili del fuoco per soccorsi durante l'alluvione

Ad Ancona consegnati 24 attestati di attestati di ringraziamento al personale operativo del Comando Vigilfuoco di Ancona impegnato nelle prime ore per le attività di soccorso alla popolazione in occasione dell'emergenza alluvione che ha colpito il territorio afferente il torrente Aspio e aree limitrofe, dal 18 al 23 settembre 2024 e al personale che si è distinto per interventi di soccorso libero dal servizio. La cerimonia alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Ancona, ingegner Pierpaolo Patrizietti e del vicario p.d. Angelo Ursini.

Questo è solo uno dei salvataggi, messo in atto da una specifica squadra, che ha merito l'attestato: "con coraggio, elevata professionalità e sprezzo del pericolo", si legge nella motivazione, i vigili del fuoco sono intervenuti "tempestivamente in una vasta zona del Comune di Osimo, nella quale le acque del torrente Aspio, avevano invaso la sede stradale della Ss 16 coinvolgendo diverse persone rimaste intrappolate nelle proprie auto con l'acqua che saliva velocemente di livello. Il personale delle due squadre non ha esitato a gettarsi nelle acque, al fine di raggiungere a nuoto, il più velocemente possibile, le 23 persone da soccorrere, rimaste in balia delle correnti, per poi portarle in luogo sicuro anche con l'ausilio di mezzi anfibi".



