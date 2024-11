Firmato a Pesaro protocollo Virginia,contro violenza sulle donne

"Non poteva che essere oggi la giornata nella quale sottoscriviamo questo protocollo" dichiara Emanuela Saveria Greco, prefetto di Pesaro-Urbino, riferendosi al protocollo di rete Virginia dedicato alla realizzazione di un sistema di contrasto alla violenza contro le donne, che vede insieme la prefettura e altre 25 realtà del territorio provinciale tra comuni, enti, istituzioni, associazioni e autorità. Il nome è stato scelto riprendendo i versi che il poeta Leopardi dedicò ad una donna uccisa dal suo amante.

"Questo atto pattizio contiene tantissimi principi importanti - afferma il prefetto - dal monitoraggio delle situazioni della provincia all'ideazione e programmazione di iniziative, fino all'aiuto concreto nei confronti delle donne, per quelle che denunciano e per quelle che non lo fanno". Dal prefetto un messaggio alle donne "non dovete avere paura, le istituzioni sono con voi. Si tratta di un passaggio difficile e doloroso ma che può aiutare a riconquistare quelle libertà, quella dignità, quel rispetto di se stessi che spesso, purtroppo, per opera degli altri si perde".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA