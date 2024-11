A Portonovo sopralluogo per ripristino dell'area dopo il set

Sopralluogo oggi alle Terrazze di Portonovo per mettere a punto il ripristino dell'area dopo la fine del set cinematografico. I tecnici comunali insieme con il direttore del Parco del Conero Marco Zannini, i tecnici del Parco, l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli e i rappresentanti della Indigo con un tecnico progettista incaricato dalla stessa casa di produzione cinematografica, si sono nuovamente recati sul posto per definire i dettagli, le modalità e i tempi di ripristino.

Saranno messi a dimora oltre 50 alberi e arbusti di specie diverse, prevalentemente leccio, lentisco, corbezzolo, frassino, carpino nero, oltre a siepi e cespugli, per potenziare la biodiversità tipica della zona, che negli ultimi anni si era impoverita e degradata. Nella parte interna saranno piantate essenze "pronto effetto", mentre nella parte anteriore prevarrà la piantumazione di siepi e arbusti. Su precisa indicazione del parco saranno anche estirpate le piante di pitosforo, non caratteristiche e invasive, derivanti dal diffondersi di piantumazioni in aree private. Queste ultime saranno sostituite con essenze tipiche.

Sarà inoltre ripristinata la staccionata lato mare a circa due metri dal ciglio e saranno ricostituite le aree gioco e ricollocati i tavoli per il picnic, con elementi nuovi, anche se, nelle forme e nei materiali, rispettosi dei luoghi e della tradizione.

La produzione, che ha incaricato un tecnico locale, effettuerà sia opere di ripristino (alberature, siepi, attrezzature…), sia opere di miglioramento dell'area (ulteriori alberature, nuove siepi, nuovi giochi…).

Dopo l'approvazione del progetto di dettaglio, l'intervento sarà effettuato a breve, come già formalmente previsto a carico e a cura della casa produttrice. Il periodo autunnale/invernale è infatti quello giusto per effettuare le piantumazioni richieste.

I lavori saranno ragionevolmente conclusi entro febbraio.

Contestualmente all'approvazione del progetto si attiverà la fideiussione che garantirà il Comune rispetto a eventuali inadempimenti o ritardi del soggetto esecutore delle operazioni di ripristino.

Nel corso dei lavori saranno effettuati altri sopralluoghi per verificare il regolare svolgimento delle operazioni e l'eventuale necessità di apporre correttivi, per garantire che il luogo sia restituito ai cittadini e ai frequentatori di Portonovo nelle condizioni migliori in termini di rigenerazione dell'area.



